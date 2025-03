Donzelli (Fdi) contestato all'Università di Salerno, è scontro tra i partiti La destra: "Episodio vergognoso, solidarietà". Rifondzione: "Basta vittimismo"

“Ringraziamo Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale dell’organizzazione di FdI, per essere stato all’Universita’ degli Studi di Salerno. Prima con i nostri giovani di Azione Universitaria e poi ad un convegno sul tema dell’Autonomia differenziata. La contestazione di pochi studenti di sinistra ci ha fatto tenerezza suscitando ilarità. Vedere qualche giovane parlare di fascisti da tenere fuori dall’ateneo nel 2025 e’ più comico che tragico". Lo dichiara il commissario regionale di Fratelli d’Italia Campania, il senatore Antonio Iannone. "Li invitiamo a venire con noi nel Terzo Millennio e non a scimmiottare cattivi maestri di ieri. Questi ragazzi non sanno che la storia può ripetersi solo sotto forma di farsa e devono prendere lezioni dai nostri giovani di Destra che affermano la loro idea senza negare la parola agli altri. I ragazzi di Azione Universitaria pensano ai problemi concreti degli studenti universitari di Salerno non ai fantasmi della storia. Serve impegno politico dei giovani per ridurre tasse universitarie, migliorare il sistema dei trasporti locali, diminuire il costo di mense ed alloggi. Quello che fanno con proposte i ragazzi di Azione Universitaria Salerno”.

Imma Vietri: "Episodio inaccettabile"

"Dispiace vedere che ancora oggi ci sia una certa parte della sinistra che voglia impedire la presenza di chi non la pensa come loro e limitare in questo modo la libertà di pensiero altrui". Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d'Italia Imma Vietri commentando quanto accaduto, stamattina, all'Università degli Studi di Salerno, dove il suo collega deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli è stato contestato da collettivi di sinistra durante un'iniziativa organizzata da Azione Universitaria. "E' inaccettabile che in un luogo di formazione e di confronto come l'università si verifichino episodi di intolleranza. Tali comportamenti non solo danneggiano la libertà di espressione, ma minano anche i valori fondamentali di democrazia e rispetto reciproco. Ringrazio l'On. Giovanni Donzelli per essere tornato nel salernitano e per la sua costante vicinanza al nostro movimento studentesco. Faccio, inoltre, i complimenti agli studenti di Azione Universitaria Salerno per la bella iniziativa e per aver dimostrato, ancora una volta, maturità e serietà non rispondendo alle provocazioni pur riaffermando il loro diritto a fare politica all'università. Mi auguro - conclude Vietri - che la sinistra salernitana, almeno questa volta, condanni e prenda le distanze da quanto accaduto".

Bicchielli: "L'Università sia un luogo libero"

"Piena solidarietà al collega di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, vittima di un inaccettabile episodio di contestazione registrato questa mattina all'Università di Salerno. L'intolleranza e la violenza verbale, manifestate con cori che contestano oscuri fantasmi del passato, non hanno spazio nel confronto democratico e civile che dovrebbe caratterizzare le nostre istituzioni, a partire dai luoghi di formazione come l'università. È paradossale che chi si erge a paladino dell'antifascismo, poi, nella pratica, adotti metodi che richiamano le pagine più buie della nostra storia. L'onorevole Donzelli ha reagito con compostezza e dignità, ribadendo il suo impegno a favore del dialogo e del confronto democratico”. Ad affermarlo è Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera, che aggiunge: “Condanno fermamente questi atti di intolleranza. L'università deve essere un luogo di libero pensiero e di confronto aperto, dove le idee si scontrano nel rispetto reciproco, non con la violenza e l'intimidazione. Rivolgo, infine, un appello a tutte le forze politiche e sociali affinché si impegnino a promuovere un clima di dialogo e di rispetto, condannando senza ambiguità ogni forma di violenza e di intolleranza. Solo così potremo costruire un futuro migliore per il nostro Paese, basato sui valori della democrazia e della libertà”.

Giovani Comunisti: "Basta vittimismo"

Sulla questione sono intervenuti anche i Giovani Comunisti. "I Giovani Comunisti di Salerno hanno partecipato alla contestazione indetta da Link Unisa della passerella politica di Donzelli circondato da decine di poliziotti, Digos e bodyguard. I ragazzi hanno voluto ricordare non solo il vergognoso sdoganamento della cultura politica fascista del governo Meloni ma anche i tagli all’università, la sottomissione alle logiche belliciste della Ue e di Trump, la continuità nel perseguire la terribile Autonomia Differenziata. Proprio su questo tema vi era un convegno di tutte le forze politiche a cui non è stato possibile partecipare in nessun modo, non ammettendo neanche un intervento o una domanda. Incredibilmente sulla stampa già è partita la pantomima della famosa “censura della sinistra". Ricordiamo a tutt* che Fratelli d’Italia è il partito di governo, con una visibilità mediatica incredibile mentre i contestatori hanno pochissime occasioni di manifestare il proprio dissenso. Basta vittimismo, assumetevi le vostre responsabilità e uscite dai luoghi del sapere!".