A Salerno l'addio a Franco Calvanese, docente, ricercatore e intellettuale vero Tra i primi in Italia a studiare il fenomeno delle migrazioni

Oggi a Salerno l'addio a Franco Calvanese, docente di sociologia presso l’Università di Fisciano, uomo di sinistra, da sempre impegnato con passione e dedizione nello studio dei fenomeni sociali contemporanei. Aveva 78 anni.

Il cordoglio del sindaco Napoli

"Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte dell’on. Francesco Calvanese. Calvanese è stato un importante protagonista della vita politica, accademica e sociale della nostra comunità tanto per la sua attività di docente e ricercatore, quanto per il suo impegno politico come Consigliere Comunale e Deputato", le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.



"Francesco Calvanese è stato tra i primi in Italia a studiare con profondità il fenomeno delle migrazioni contemporanee.

Chi l’ha conosciuto ed apprezzato ne stimava la genuina cordialità, la profonda tensione solidale, la sincera disposizione al dialogo ed all’accoglienza, la tenacia nel risolvere problemi.

Abbracciando familiari ed amici ne ricorderemo sempre queste doti straordinarie che hanno ispirato una vita vissuta intensamente al servizio della collettività".

Il messaggio della Cgil Salerno

"Se ne va un compagno che ha avuto un ruolo centrale per il movimento operaio e sindacale del nostro territorio, la sua storia politica si intreccia con le lotte e l'elaborazione teorica che ha influenzato il mondo accademico salernitano e la formazione di tanti dirigenti sindacali. I temi delle migrazioni da lui affrontati con passione fanno parte del patrimonio culturale della sinistra e di tutto il Paese. Sarà sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori".