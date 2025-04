Pasqua: Cripta, San Giorgio e Museo Diocesano chiusi, la polemica L'ira di Ilardi: "Irragionevole e irrispettoso annunciarlo con sole 48 or di preavviso"

"E' ragionevole e irrispettoso annunciare con sole 48 ore di preavviso la chiusura del Duomo, del Museo Diocesano e della Rettoria di San Giorgio nel giorno di Pasqua? Non sarebbe stato più ragionevole e rispettoso programmare le attività con largo anticipo, mantenendo aperti i siti non interessati da funzioni religiose, come il Museo, e prevedendo una fascia oraria di accesso, anche più limitata del normale, ai siti sacri?".

I dettagli

A dirlo il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi che contesta la chiusura dei siti che il 20 aprile non saranno accessibili ai visitatori. "E’ un peccato sciupare l’opportunità di accogliere uomini e donne del terzo millennio. E’ un peccato non vedere in un turista un essere umano che possa incontrare il Cristianesimo percorrendo la via della bellezza!", conclude Ilardi.