Allarme furti a Salerno, dall'amministrazione serve più impegno per la sicurezza L'appello del consigliere Pessolano

"I recenti episodi di furto che hanno coinvolto abitazioni e negozi a Salerno, dalla zona orientale ai quartieri collinari, ancora una volta mettono in luce quanto sia scarsa l'attenzione alla sicurezza da parte dell'amministrazione: è necessario cambiare rotta, il Comune faccia la sua parte". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano.

L'appello

"L'ultima vicenda, in ordine di tempo, ha riguardato il furto al supermercato Sidis di via Posidonia, ma non si tratta di un caso isolato: nonostante le numerose segnalazioni compiute nel corso degli ultimi mesi a più riprese, infatti, nulla è stato fatto per garantire maggiore sicurezza ai nostri concittadini salernitani. La situazione è ancora peggiore nei quartieri collinari: a Casa Manzo, come emerso dalla cronaca degli ultimi giorni, alcuni residenti si sono autotassati per acquistare un drone con visore notturno che consenta di individuare i ladri che spesso agiscono indisturbati e scappano attraverso la fitta vegetazione dei costoni circostanti. Un diritto dei salernitani, quello alla sicurezza, viene così negato: occorre imprimere un cambio di passo.

A partire da un maggiore controllo da parte della Polizia Municipale, delle zone in cui continuano a verificarsi i furti: non si può lasciare soltanto alle Forze dell'Ordine il compito di presidiare un territorio così vasto. Inoltre, occorre puntare sul potenziamento dell'illuminazione pubblica in tutta la zona orientale e collinare - la situazione dopo i lavori di efficientamento energetico è ulteriormente peggiorata - e sulla videosorveglianza: la nostra amministrazione non porta avanti questo tipo di visione, e continua ad investire ingenti risorse in eventi e iniziative non essenziali, senza preoccuparsi di quelle che sono le reali priorità per i nostri concittadini".