Luca Daniele eletto nella segreteria provinciale della CGIL Salerno "Accolgo questa nuova responsabilità con orgoglio e senso del dovere"

Si è svolta questa mattina l'assemblea generale della Cgil di Salerno. Nel corso dei lavori, l’assemblea ha eletto Luca Daniele, su proposta del segretario generale Antonio Apadula, quale nuovo componente della segreteria provinciale della Camera del Lavoro.

I dettagli



Luca Daniele vanta un'esperienza sindacale consolidata: dal 2000 al 2007 ha operato come funzionario dei servizi fiscali e previdenziali della CGIL. Dal 2007 al 2025 ha ricoperto il ruolo di segretario organizzativo della Fillea CGIL Salerno, assumendo successivamente la carica di segretario generale della categoria.



Nel suo intervento, Antonio Apadula ha espresso gratitudine a Luigi Adinolfi, segretario uscente, per il prezioso lavoro svolto e ha accolto con favore l’ingresso di Luca Daniele:

"Ringraziamo Luigi Adinolfi per la dedizione e la passione dimostrate in questi anni. Salutiamo con entusiasmo l’elezione di Luca Daniele, certi che la sua competenza e il suo radicamento nel mondo del lavoro rafforzeranno la CGIL Salerno in una fase particolarmente delicata. La prima sfida che ci attende sarà quella fondamentale dei referendum dell'8 e 9 giugno, una battaglia cruciale per la difesa dei diritti e della dignità del lavoro."

Le dichiarazioni



Nel suo intervento di insediamento, Luca Daniele ha dichiarato:

"Accolgo questa nuova responsabilità con orgoglio e senso del dovere. In un momento storico in cui i diritti dei lavoratori sono nuovamente messi in discussione, rilanciare la presenza della CGIL sui luoghi di lavoro, nei quartieri e nelle scuole è fondamentale. Il nostro primo impegno sarà la campagna referendaria dell'8 e 9 giugno: una sfida decisiva per il futuro del lavoro nel nostro Paese. Metterò al servizio della Camera del Lavoro di Salerno tutta la mia esperienza, il mio entusiasmo e il mio impegno quotidiano."