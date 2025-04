Primo maggio a Salerno: torna il 1MayDay Concerto dell'artista romano Piotta con la sua band

Torna il tradizionale appuntamento del 1° maggio a Salerno con il 1MayDay, giunto ormai alla sua ottava edizione. L’evento, promosso dalle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, e organizzato da numerose realtà associative locali rappresentate dal Comitato Verso il Primo Maggio di Salerno, gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno oltre che del Conservatorio Giuseppe Martucci. Il 1MayDay pone al centro i temi cruciali della Giustizia Sociale, della Pace, del Lavoro e dell'Europa nella ferma convinzione che essi siano indissolubilmente legati tra loro e determinanti per l'avvenire del Paese e della collettività. L’evento di quest’anno mira a riaffermare la pace, in un periodo storico particolarmente delicato, caratterizzato da guerre. Il palco sarà l’occasione per smuovere le coscienze e ribadire no al riarmo e, contestualmente, gridare sì alla pace.

“Quest’anno, il 1° maggio è particolarmente sentito per noi, è l’occasione per ribadire il delicato contesto storico che ci troviamo a vivere, con guerre che stanno imperversando in troppe parti del mondo, spesso anche lontano dai riflettori dei media. È un momento delicatissimo che ci fa sentire perennemente in bilico tra la terza guerra mondiale e una perenne guerra fratricida tra popoli che non troveranno mai un giusto accordo se non ammazzando i propri fratelli. Momento ancor più paradossale se pensiamo che a fare la voce grossa su temi di così tremenda importanza e attualità sia stato il Papa e non la politica che ad ogni livello avrebbe il dovere sacrosanto di garantire la pace tra tutti i popoli”, ha dichiarato l’organizzazione del comitato Verso il Primo maggio. “È l’occasione per riaffermare la giustizia sociale, i diritti, la sicurezza, il lavoro, la sanità perché se ne parla ancora troppo poco, si fa ancora troppo poco ma da quel palco vorremmo provare a risvegliare le coscienze di tutti con la partecipazione attiva di chi, in particolare i giovani, oggi non si sentono rappresentati da alcuna sigla e da alcun simbolo che sia sindacale o politico. Facciamo in modo che i temi realmente centrali ritornino sui tavoli del dibattito pubblico con la partecipazione di tutti quelli che necessitano di supporto costante per ritornare a parlare di vivibilità e crescita nel nostro territorio e in tutto il Paese - hanno aggiunto - Noi faremo la nostra parte con il prezioso supporto del mondo delle associazioni che, anche quest’anno, nutrirà il programma del 1° May Day con iniziative, stand e attività che rappresentano nell’insieme un grande passo verso l’acquisizione di diritti e civiltà di cui quotidianamente ne sentiamo il bisogno”.

Il programma



L’evento clou del concerto del Primo Maggio sarà accompagnato da una serie di altre iniziative in calendario: mercoledì 30 aprile, dalle ore 19 “La Notte del Lavoro Narrato” in programma presso l’arco Catalano di Palazzo Pinto con il poeta Alfonso Tramontano Guerritore con il panel “Pane e Rose, lo sciopero del ‘44. Un racconto di lavoro e libertà”. Poi sarà la volta del giornalista Massimiliano Amato, Condirettore di Critica Sociale con il panel “Maggio 1970, quando la Costituzione entrò in fabbrica”. Non mancheranno momenti musicali con gli artisti Antonio Calabrese, Aure e Dia Libre. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 1 maggio al teatro Augusteo l’atteso concerto. Protagonista indiscusso l’artista romano Piotta che, con la sua band, darà il via al tour estivo. Il rapper romano, noto per i suoi testi ironici e coinvolgenti, promette uno spettacolo carico di energia, musica e passione, ripercorrendo oltre 25 anni di carriera e riproponendo i suoi maggiori successi. Il concerto di Piotta sarà anticipato, alle ore 20:00, da una line-up variegata spaziando tra diversi generi e espressioni musicali: sul palco si esibiranno Midnight Buzz, una band composta da quattro giovanissimi talenti di età compresa tra 12 e 15 anni, accomunati dalla passione per la musica. Poi, spazio a Pharsalia, progetto musicale nato da un gruppo di amici uniti dalla passione per la musica e la voglia di suonare ma è nel 2024 che si stabilizza con la formazione attuale e ottiene importanti riconoscimenti. A condurre la serata la giornalista Erika Noschese e l’artista Marcello Pastore.

Il Foyer del teatro già dalle ore 17 ospiterà il Villaggio delle associazioni con laboratori e stand espositivi. Parallelamente, spazio all’acoustic set con Caffè d’autore, Lucio Auciello, Collettivo Musicanti autogestiti, Via Mercanti e Giovanni Guariglia.