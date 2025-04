Manutenzione del verde di Salerno Pulita: nuove assunzioni e stabilità La soddisfazione del sindacato

La FLAI CGIL e la FP CGIL esprimono grande soddisfazione per un risultato importante ottenuto grazie al costante impegno sindacale: i 41 lavoratori capistrada, assunti inizialmente a tempo determinato da Salerno Pulita, saranno stabilizzati a tempo indeterminato.

Le dichiarazioni

"Questo traguardo rappresenta un fondamentale riconoscimento dei diritti dei lavoratori e un passo deciso verso una maggiore qualità e continuità del servizio offerto alla città. Lavoratrici e lavoratori che da tempo operano con serietà e professionalità vedono così finalmente riconosciuta una prospettiva occupazionale stabile". A dirlo Il Segretario Generale Flai Cgil Salerno Alferio Bottiglieri e il segretario generale Fp Cgil Antonio Capezzuto che continuano: "Inoltre, nell’ottica di un'ulteriore ottimizzazione e potenziamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, Salerno Pulita procederà all’assunzione a tempo indeterminato di altre 28 unità destinate alla cura e gestione dei parchi cittadini. Un segnale positivo, che va incontro alle esigenze della città e che offre nuove opportunità occupazionali. Come FLAI CGIL e FP CGIL, continueremo a lavorare con determinazione affinché il percorso di miglioramento delle condizioni lavorative prosegua, auspicando il passaggio dal part-time al full-time per tutti i dipendenti, così da garantire maggiore dignità e sicurezza salariale a tutti i lavoratori coinvolti. Questo risultato dimostra che, attraverso il dialogo, la contrattazione e la lotta sindacale, è possibile raggiungere obiettivi concreti per i diritti e il futuro dei lavoratori".