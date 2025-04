Salerno: impiegati dal primo maggio i nuovi addetti di Salerno Pulita Si occuperanno della manutenzione del verde

Saranno impegnati già dal 1 maggio, il giorno in cui si celebra la Festa del Lavoro, i nuovi 28 addetti alla manutenzione del verde che, nel pomeriggio di ieri, martedì 29 aprile, hanno firmato, presso la sede di Salerno Pulita, alla presenza dell’amministratore unico, Vincenzo Bennet e dell’assessore all’ambiente, Massimiliano Natella, il contratto di assunzione.

I dettagli

Saranno impiegati nel nuovo servizio affidato alla partecipata che già si occupa della raccolta rifiuti e pulizia delle strade e che, da giugno, gestisce la manutenzione ed il diserbo dei capi strada ed ora ha ricevuto dal Comune di Salerno anche l’ affidamento del servizio di manutenzione del verde nelle aiuole e nei parchi. In virtù della clausola sociale, la totalità dei 28 lavoratori proviene dall’impresa alla quale era affidato in precedenza il servizio, così come i 41 in servizio nella prima fase che, nell’ambito della stessa giornata, hanno firmato il contratto a tempo indeterminato.

“Siamo entusiasti di poter proseguire in maniera più organica e complessiva il nuovo percorso avviato nella manutenzione del verde - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Natella- il contributo dei 28 addetti alla manutenzione e la:stabilizzazione dei 41 capistrada sarà fondamentale per garantire maggiore decoro della nostra città” . Il programma prevede interventi quotidiani con diverse squadre al lavoro in vari quartieri della città, con una maggiore qualità e continuità del servizio offerto. “Come per la manutenzione dei capistrada chiederemo ai cittadini di segnalarci eventuali esigenze o emergenze con un apposito numero dedicato - ha aggiunto Bennet- credo che per la città, per i lavoratori e per la nostra società la sottoscrizione di questi contratti sia il miglior augurio per il 1 maggio!”.