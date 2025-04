Salerno, il Codacons denuncia: "In via Generale Clark mare negato ai cittadini" Marchetti: "Zero possibilità di accesso alla spiaggia, il Comune intervenga"

"Da Via Generale Clark a Salerno è impossibile accedere alla spiaggia, diverse strutture impediscono l’accesso al mare a tutti i residenti della zona a cui il mare inspiegabilmente è negato nonostante l’abbiano sotto casa: è un paradosso a cui va messa la parola fine".

Il caso è stato sollevato presidente del Codacons Campania, Matteo Marchetti che, in merito dichiara: "Ferma restando l’importanza delle due recenti pronunce del TAR Liguria e del TAR Puglia che hanno ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa italiana e cioè che la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime è incompatibile con il diritto comunitario e, pertanto, deve essere disapplicata, abbiamo documentato con foto e video che a via Generale Clark il mare è a chilometro 0 ma in questo lo 0 equivale a zero possibilità di accesso.

La spiaggia è un diritto. Chiediamo pertanto l’istituzione della commissione Trasparenza sull’argomento innanzitutto per chiedere al Comune l’apertura di almeno tre varchi che consentano l’accesso al mare ma anche per la verifica su eventuali illegittimità. Tutta la documentazione video fotografica sarà inoltre mandata alla Capitaneria di Porto per tutti gli accertamenti anche sui lidi”.