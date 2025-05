Pulizia delle spiagge a Salerno, Iannelli: "Il Comune è intervenuto rapidamente" "Appello ai cittadini: tuteliamo il nostro territorio, serve la collaborazione di tutti"

"In qualità di Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, desidero fare chiarezza in merito alle recenti segnalazioni sulle condizioni delle spiagge cittadine, in particolare quella di Mercatello Balnea. L’Amministrazione comunale era già pienamente a conoscenza della situazione, indipendentemente dalle sollecitazioni pervenute. Siamo quotidianamente impegnati nella tutela ambientale e nella cura degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle spiagge, specialmente in vista della stagione balneare", a chiarirlo Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente che continua: "L’accumulo di rifiuti verificatosi in questi giorni è stato causato da un’improvvisa e intensa frequentazione delle spiagge, favorita dalle giornate di bel tempo, durante le quali si sono moltiplicate le attività di picnic e sosta lungo il litorale. Purtroppo, alcuni cittadini hanno lasciato rifiuti senza provvedere al loro corretto smaltimento, generando situazioni di degrado.

L'intervento



Nonostante ciò, l’intervento del Comune, in particolare attraverso la società Salerno Pulita, è stato immediato ed efficace. I lavori di pulizia sono stati avviati tempestivamente e, come verificabile, entro la giornata di oggi sarà completata anche la spiaggia Balnea a Mercatello.



Desidero esprimere - continua Iannelli - un sentito ringraziamento al Presidente della società Salerno Pulita, il Dott. Vincenzo Bennet, e a tutti gli operatori impegnati sul territorio. Ogni volta che si rende necessario un intervento, anche oltre la normale programmazione, si attivano con prontezza e senso di responsabilità, dimostrando sensibilità e spirito di servizio. È vero che si tratta di doveri istituzionali – sia da parte dell’Amministrazione che della società – ma va riconosciuto che tali interventi sono frutto di una particolare attenzione e di una collaborazione concreta tra le parti.

L'appello



A nome dell’Amministrazione, rivolgo infine un appello ai cittadini: così come è apprezzabile l’attenzione nel segnalare le criticità, è altrettanto importante una partecipazione attiva e responsabile nella tutela del nostro territorio. La collaborazione di tutti, attraverso comportamenti civili e rispettosi dell’ambiente, è fondamentale per garantire la pulizia e la fruibilità delle spiagge nel tempo.



Solo con un impegno condiviso potremo offrire ai cittadini e ai turisti – che sempre più numerosi scelgono la nostra città – un litorale accogliente, decoroso e all’altezza di Salerno".