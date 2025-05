Polichetti (Udc): "Subito una guida stabile per il Ruggi di Salerno "La Regione si attivi"

Permane ancora senza svolta concreta la questione della nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Alla guida dell’importante presidio ospedaliero c’è ancora un dirigente in pensione, Vincenzo D’Amato, nonostante la scadenza del mandato e l’apertura dei termini per la sostituzione, avvenuta ad aprile. Una situazione che sta suscitando perplessità nel mondo politico e sanitario regionale.

L'attacco



“Siamo di fronte a un ritardo che non trova giustificazioni - ha dichiarato Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc -. È necessario che la Regione Campania si attivi con urgenza per garantire all’Azienda di Salerno una guida stabile, autorevole ed esperta, in grado di affrontare le sfide della sanità pubblica sul territorio”.



“In un momento delicato come questo - ha proseguito Polichetti - non possiamo permetterci che una realtà come il Ruggi resti priva di una direzione pienamente operativa. Serve un cambio di passo. La partecipazione del dottore Ciro Verdoliva al recente bando rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare con decisione il polo ospedaliero salernitano, e non va sprecata”.



“Chiediamo alla Regione trasparenza, tempestività e competenza nella scelta: non ci sono più alibi per ulteriori rinvii”, ha concluso Polichetti.