Nocera Inferiore, neonata morta dopo il parto: interrogazione in Regione Il centrodestra attacca: "Chiarire se si sia trattato di un episodio di malasanità"

"È una vicenda tragica quella della piccola Beatrice, la bambina deceduta al momento del parto all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una vicenda sulla quale occorrerà fare presto piena luce, per verificare se tutto sia stato gestito nel modo corretto e che dunque non si profili un gravissimo episodio di malasanità". Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nunzio Carpentieri.

"Stando alle prime ricostruzioni, la mamma, anch'ella medico, si sarebbe recata presso il reparto di ginecologia e ostetricia del nosocomio nocerino con qualche giorno di anticipo rispetto al termine stabilito per il parto, a seguito della rottura delle acque. Una gravidanza senza particolari difficoltà, che però ha avuto un esito drammatico. L'equipe medica dell'ospedale avrebbe deciso di non intervenire con un parto cesareo, nonostante le ripetute richieste in questo senso della donna, alle prese con dolori molto forti e lunghe ore di travaglio. Alla fine, la tragedia, con la bambina nata in condizioni già disperate e posta già priva di vita tra le braccia della mamma".

"La mamma e il papà della piccola, una giovane coppia paganese, hanno sporto denuncia ai Carabinieri ed è stato aperto un fascicolo presso la Procura di Nocera Inferiore con l'acquisizione della cartella clinica. Indagini che dovranno servire, speriamo in tempi rapidi, a chiarire quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Ma, al di là del lavoro degli inquirenti, ho già annunciato che sulla vicenda presenterò anche una interrogazione in Consiglio regionale".

Celano (FI): "Vicenda merita verifiche approfondite"

Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Celano. "La tragica vicenda della piccola Beatrice, la bambina deceduta al momento del parto presso il nosocomio di Nocera Inferiore, che ha scosso un'intera comunità, merita un'approfondita verifica, al fine di chiarire che non si tratti dell'ennesimo episodio di malasanità nella nostra provincia. Ai genitori che hanno vissuto il dramma della perdita del piccolo angelo va il cordoglio e l'abbraccio dell'intera comunità di Forza Italia".