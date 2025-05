Problemi igienico sanitari: bonifica in Piazza Cavour a Salerno Ordinanza contingibile ed urgente, disposta dal sindaco, dopo il sopralluogo di municipale e Asl

Il Comune di Salerno, nella prima mattinata di oggi, ha dato inizio all’intervento di bonifica dell’area di piazza Cavour che si protrarrà anche per alcuni giorni della prossima settimana.



Si è dato così corso all’ordinanza contingibile ed urgente, disposta dal Sindaco in seguito al recente sopralluogo congiunto compiuto dalla Polizia Municipale e dall’ASL che avevano accertato problematiche legate alla situazione igienico sanitaria ed alla incolumità pubblica.

I dettagli



L'intervento è stato eseguito in danno del concessionario che attualmente detiene l'area ed avrebbe dovuto provvedere alla bonifica e che, in ogni caso, dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dall’Ente.



Al momento più di questo non è stato possibile fare, in quanto l’area, come detto in possesso del concessionario, è nella disponibilità del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale.



Piazza Cavour è attualmente oggetto di un contenzioso giudiziario che impedisce una completa riqualificazione urbanistica, consentendo soltanto interventi urgenti come quello iniziato stamani, fanno sapere dal Comune di Salerno.