Ricerca sulle malattie, Salerno ottiene un maxi-finanziamento dal MIUR Due milioni di euro nell'ambito della collaborazione con l'Area Science Park di Trieste

Il laboratorio di scienze dell'Università degli Studi di Salerno potrà beneficiare di un maxi-finanziamento per implementare le sue infrastrutture. I fondi sono stati stanziati dal ministero dell'Università e della Ricerca (nell'ambito del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca) all'Area Science Park di Trieste, ente con il quale Salerno ha da anni una collaborazione.

Le risorse consentiranno di potenziare la ricerca sui meccanismi alla base delle malattie e di rafforzare il laboratorio ospitato presso l'Università di Salerno. Il laboratorio di scienze di Salerno opererà in modo integrato con l'infrastruttura di ricerca di scienze della vita (genomica, biologia strutturale e data science) di Area Science Park, che rappresenta un nodo della rete nazionale e internazionale del Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) e che opera in modalità open access.

"Il finanziamento del Mur ha una grande rilevanza nella strategia di sviluppo delle attività dell'Ente poiché permette di potenziare il laboratorio sud creando le basi per la costruzione di un nuovo Istituto di scienze omiche integrate", ha dichiarato la presidente di Area Science Park, Caterina Petrillo. "L'idea è che, grazie alla collaborazione con l'Università di Salerno e altre importanti istituzioni scientifiche, l'Istituto possa diventare un polo di riferimento tematico per il Sud e di attrazione per giovani ricercatori".