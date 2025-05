Per l'undicesimo anno consecutivo Marina d'Arechi si conferma "Bandiera Blu" Gallozzi: non un semplice riconoscimento, ma la conferma di un impegno quotidiano in ogni ambito

Marina d’Arechi conquista, per l’undicesimo anno consecutivo, la Bandiera Blu assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education) agli approdi turistici che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile e i servizi offerti. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa nazionale organizzata a Roma presso il CNR da FEE Italia, alla presenza del Presidente Claudio Mazza e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.

“Undici Bandiere Blu consecutive non sono un semplice riconoscimento, ma la conferma di un impegno quotidiano, in ogni attività dalla progettazione alla gestione”, dichiara Agostino Gallozzi, Presidente di Marina d’Arechi.

“La sostenibilità non è per noi uno slogan – aggiunge Gallozzi - ma una visione convinta rispetto alla difesa dell’ambiente, condivisa con tutti i nostri diportisti, con comportamenti virtuosi che spaziano dalla corretta gestione dei rifiuti ad azioni tese ad evitare ogni forma di inquinamento, a tutela della qualità delle acque marine e della fauna che ospitiamo. Il porto deve essere un luogo vivo, aperto alla città, in grado di generare valore economico, sociale e culturale. Siamo convinti che il futuro dei porti turistici passi da qui: passione per il mare, qualità dell’ambiente e connessione con il territorio”.

Il riconoscimento della Bandiera Blu segna anche l’apertura ufficiale della stagione estiva 2025 di Marina d’Arechi che si preannuncia ricca di novità, sempre più “village” e non solo ormeggi, con un incremento dell’offerta per il tempo libero e un ricco programma musicale in tutti i fine settimana.

Sono 20 i Comuni della Campania che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2025, di cui 14 in provincia di Salerno. E sono 8 gli approdi, di cui 5 in provincia di Salerno. Marina d’Arechi è l’unico nel Comune di Salerno.