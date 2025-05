Oncoriabilitazione: innovazione di politiche regionali e modelli organizzativi Il convegno a Salerno

Si terrà il prossimo 21 maggio, presso il Grand Hotel Salerno, a partire dalle ore 9:00, il convegno dal titolo “Oncoriabilitazione – Innovazione di politiche regionali e modelli organizzativi”, organizzato congiuntamente dall’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Salerno. L’evento sarà un’occasione per approfondire l’importanza dell’onco-riabilitazione e della presa in carico precoce del paziente oncologico, con particolare attenzione al ruolo strategico del fisioterapista sin dalla fase di pre-habilitation.

I dettagli

“La pre-habilitation – spiega il Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno Maria Consiglia Calabrese - rappresenta l’intervento fisioterapico nella fase che precede un trattamento oncologico, chirurgico o chemio radioterapico. Agire prima dell’inizio delle terapie consente al paziente di affrontare meglio il percorso di cura e di recuperare più rapidamente le proprie funzioni. Tutto cio’ mette il paziente nella condizione di affrontare meglio questa esperienza di malattia, di contenere il decadimento di funzione e ridurre al minimo tutti i possibili effetti avversi delle terapie che deve affrontare.”

In alcune regioni italiane, alcuni PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) già prevedono l’intervento fisioterapico precoce, ma si tratta ancora di iniziative circoscritte. “È fondamentale – prosegue il Presidente – che ci sia un indirizzo regionale chiaro e uniforme, che includa stabilmente la fisioterapia in tutti i percorsi oncologici, senza lasciare spazio a disparità di trattamento, come nella legge regionale proposta dal consigliere campano Tommaso Pellegrino.”



Il convegno intende inoltre valorizzare la collaborazione tra fisiatra e fisioterapista, due figure professionali complementari: mentre il fisiatra effettua le valutazioni cliniche a intervalli prestabiliti, il fisioterapista interviene con trattamenti riabilitativi e monitoraggi in itinere, adattando il programma terapeutico in base all’evoluzione del paziente.



Con questo appuntamento, l’Ordine dei Fisioterapisti e l’Ordine dei Medici di Salerno si propongono di coinvolgere le istituzioni e sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si realizzino percorsi riabilitativi specifici, dedicati ai pazienti oncologici, per accompagnarli nel recupero della piena funzionalità e di una vita di qualità.