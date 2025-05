Ward, Fresi, Tognazzi e altri: grandi artisti per "Racconti d’estate" A Pellezzano, tra giugno e luglio 2025, presentata la quinta edizione della rassegna

Cinque protagonisti per cinque serate a tu per tu col pubblico. La quinta edizione della rassegna “Racconti d’estate” si svolgerà a Pellezzano, nei mesi di giugno e luglio, ospitando nomi illustri del panorama artistico nazionale. Tra i protagonisti: Massimo Ugolini (4 giugno), Gianmarco Tognazzi (15 giugno), Marco Rossetti (20 giugno), Luca Ward (28 giugno) e Stefano Fresi (19 luglio). Ogni appuntamento sarà un talk informale, pensato per offrire al pubblico non solo spettacolo, ma anche riflessioni e racconti di vita professionale.

Una comunità che si racconta

Francesco Morra e Roberto Vargiu presentano la visione culturale del progetto

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha definito la rassegna un’occasione per connettere il territorio alle voci autorevoli della cultura italiana, sottolineando il coinvolgimento delle giovani generazioni. Il direttore artistico Roberto Vargiu ha ricordato come il progetto, nato in ambito universitario, si sia trasformato in una piattaforma inclusiva per raccontare il nostro tempo attraverso parole e arti performative.

Ospiti con lo sguardo sul presente

Dallo sport al cinema: cinque ritratti di autenticità e talento

Massimo Ugolini porterà la sua visione sobria e passionale del giornalismo sportivo. Gianmarco Tognazzi offrirà al pubblico un racconto raffinato del mestiere d’attore, mentre Marco Rossetti rappresenterà il volto nuovo della scena italiana. Luca Ward sarà il punto di contatto tra teatro, doppiaggio e carisma scenico, fino al gran finale con Stefano Fresi, simbolo di un’arte capace di far ridere, commuovere e riflettere con semplicità e profondità.

Il valore della sinergia

Scabec, Cartesar e Banca Monte Pruno tra i partner dell’iniziativa

La rassegna si avvale del sostegno di Scabec, Cartesar e Banca Monte Pruno. I rappresentanti delle due aziende, Carlotta De Iulis e Federico Cono, hanno ribadito l’impegno nel sostenere progetti culturali che promuovano inclusione, bellezza e legami sociali. Tutti gli incontri si terranno alle 18.30 nei Giardini pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano, moderati dalla giornalista Stefania Maffeo.