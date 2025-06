Incidente a Fuorni, Santoro: "Subito dossi e manutenzione per la sicurezza" La denuncia del consigliere comunale: "L'amministrazione deve intervenire urgentemente"

A seguito dell'incidente grave che ha coinvolto un'automobile ed un ambulanza a Fuorni in via delle Calabrie con quattro feriti - nessuno dei quali in pericolo di vita -, il consigliere comunale Dante Santoro lancia l'allarme: "Le strade di Fuorni sono pericolosissime, essendo strade urbane ma a scorrimento veloce occorre da subito installare dossi dissuasori ed anche la manutenzione delle strade è diventata non più rimandabile", l'appello del consigliere comunale.

"Il manto stradale presenta voragini ed uno stato di deterioramente incompatibile con una carreggiata degna di questo nome, tutto ciò arreca pericolo quotidiano a chi percorre la strada in auto ed ai residenti. L'amministrazione deve intervenire urgentemente! Finchè non lo farà avrà il nostro fiato sul collo, nel frattempo l'augurio di una pronta guarigione alle persone coinvolte nell'incidente".