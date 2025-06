Dissesto idrogeologico, il salernitano Bicchielli: "Semplificazione per Ischia" "Serve un monitoraggio costante anche attraverso l'intelligenza artificiale"

"Ischia ha pagato in questi anni il prezzo della frammentazione amministrativa. Adesso urge una semplificazione perché la divisione di competenze tra i Comuni dell'isola non aiuta. Il rischio sismico e idrogeologico deve essere affrontato con una visione e un approccio complessivi. La nostra Commissione deve ottimizzare il lavoro, considerando che il 94% del territorio italiano è a rischio. Serve un monitoraggio costante anche attraverso l'intelligenza artificiale utilizzando i dati degli archivi sia pubblici che privati".

Lo ha detto Pino Bicchielli, presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, a margine della prima giornata della missione istituzionale a Ischia e nei Campi Flegrei, iniziata con la visita agli uffici della struttura commissariale per la ricostruzione, proseguita con le audizioni di Giovanni Legnini, commissario straordinario e Giuseppe Ferrandino, sindaco di Casamicciola, e conclusa con un sopralluogo all’area colpita dalla frana a novembre 2022.

“Domani sarà una giornata importante per capire cosa si sta facendo per prevenire i rischi del bradisismo nei Campi Flegrei e cosa funziona o meno - ha aggiunto l'esponente di Noi Moderati - I cittadini non devono essere criminalizzati, noi lavoriamo a difesa della popolazione. Dobbiamo operare sulla prevenzione e sulle leggi, ascoltando le esigenze dei territori. La conoscenza e la consapevolezza del rischio sono fondamentali, la Commissione intende dare un'attenzione vera alla politica ambientale, mettendo al centro la tutela delle comunità e la cultura della delocalizzazione, non solo degli immobili a rischio”, ha concluso Bicchielli a capo della delegazione parlamentare composta da Beatriz Colombo, Antonino Iaria, Gianpiero Zinzi, Erica Mazzetti, Manfred Schullian, Nadia Romeo e Francesco Emilio Borrelli.