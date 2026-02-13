Investito da un'auto sabato scorso, 80enne muore in ospedale L'uomo era stato travolto da un uomo alla guida di una Panda: indagano i carabinieri

Dopo giorni di agonia è morto l'80enne investito sabato scorso da un'auto nella frazione Silla di Sassano. L'anziano era stato travolto mentre attraversava la carreggiata all'uscita di un locale. L'incidente si era verificato lungo una strada del centro abitato, dove una Fiat Panda, condotta da un uomo residente a Sala Consilina, lo aveva colpito in pieno.

Il conducente si era immediatamente fermato per prestare soccorso ed era stato a sua volta colto da un malore per lo choc. Trasportato in condizioni gravissime all'ospedale "Luigi Curto" di Polla, l'anziano era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Nonostante le cure e il monitoraggio costante, il suo cuore ha cessato di battere questa mattina.

Sulla dinamica dell'investimento sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina.