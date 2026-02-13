Cavese-Salernitana, Prosperi: "Nessun assillo, vogliamo regalarci una gioia" Il tecnico blufoncè annuncia il forfait di Awua ma carica: "Vogliamo giocarcela con coraggio"

Un derby fondamentale per l’ambiente e per la classifica. Fabio Prosperi presenta Cavese-Salernitana e si aggrappa al coraggio della sua squadra: “Stiamo vivendo quest’attesa senza grandi assilli. Non abbiamo avuto molto tempo per pensare al derby perché abbiamo avuto solo due giorni per pensare alla partita, nonostante anche il meteo che non ci ha aiutato. Questa però è una partita che si prepara semplicemente perché ha una storia importante. Il sold-out non sarà una pressione ma sarà un aiuto importante perché questo entusiasmo si è creato grazie ai nostri ragazzi. Sappiamo che nel calcio esistono dei valori ma questo non significa non approcciare nel modo giusto la partita. Anche perché fare risultato ci permetterebbe di darci punti pesanti oltre che grande entusiasmo”.

“Il carico emotivo c’è”

Per Prosperi serve una Cavese che non tremi nonostante l’assenza pesantissima di Awua: “Dobbiamo capire l’atteggiamento che avrà il nostro avversario, ci saranno vari momenti all’interno della stessa partita. Se saremo bravi e attenti potremo dire la nostra. Il carico emotivo c’è ma come per noi anche per l’avversario. Noi sappiamo che per fare risultato servirà fare una partita giusta con attenzione, mettendo in campo quanto preparato in settimana. Se pensiamo di poter fare solo una prestazione caratteriale non facciamo strada. Anche con il Monopoli abbiamo messo cuore ma anche grande attenzione tattica. Servirà coraggio”.

“Salernitana ha valori importanti”

Secco il giudizio sulla Salernitana: “Non lo dico solo io che è Davide contro Golia. Il valore dei loro attaccanti vale tutta la nostra rosa. Inoltre hanno una grande fisicità. Poi c’è l’insidia del meteo che potrebbe avere ripercussioni anche sul terreno di gioco. Però noi dobbiamo mettere in campo le nostre armi, giocandocela fino alla fine perché sappiamo quanto pesa soprattutto per il nostro obiettivo. Situazione Raffaele? Non ne parlo. Ha fatto benissimo a Cerignola e ha meritato la Salernitana. Non mi addentro in altri argomenti che non mi riguardano”.