Auto precipitata nel vuoto, si aggrava il bilancio: morta anche la donna

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli, nel salernitano. Dopo Giuseppe Malzone, 84enne di Castellabate, in queste ore è deceduta anche la moglie, Gilda Romano, 82 anni.
Salgono a due le vittime del sinistro: la donna era ricoverata in una struttura ospedaliera di Salerno, ma le sue condizioni erano state giudicate subito molto gravi. Il suo cuore ha smesso di battere, i medici non sono riusciti a salvarle la vita.
L’auto a bordo della quale i coniugi viaggiavano è precipitata per diversi metri, sfondando una recinzione per poi finire su un furgone in un’area di sosta.
L'incidente fin da subito è apparso molto serio: il volo di diversi metri ha coinvolto due mezzi ed è avvenuto davanti agli occhi terrorizzati di diverse persone che hanno assistito alla scena. Purtroppo in queste ore è arrivato il tragico epilogo.