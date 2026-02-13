Auto precipitata nel vuoto, si aggrava il bilancio: morta anche la donna Due le vittime del terribile incidente avvenuto nei giorni scorsi

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli, nel salernitano. Dopo Giuseppe Malzone, 84enne di Castellabate, in queste ore è deceduta anche la moglie, Gilda Romano, 82 anni.

Salgono a due le vittime del sinistro: la donna era ricoverata in una struttura ospedaliera di Salerno, ma le sue condizioni erano state giudicate subito molto gravi. Il suo cuore ha smesso di battere, i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

L’auto a bordo della quale i coniugi viaggiavano è precipitata per diversi metri, sfondando una recinzione per poi finire su un furgone in un’area di sosta.

L'incidente fin da subito è apparso molto serio: il volo di diversi metri ha coinvolto due mezzi ed è avvenuto davanti agli occhi terrorizzati di diverse persone che hanno assistito alla scena. Purtroppo in queste ore è arrivato il tragico epilogo.