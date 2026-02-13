Cavese-Salernitana, Raffaele: "Derby sentito, ho dubbi di formazione" Il tecnico al sito del club: "Terza partita in una settimana, Achik non è al top"

Giuseppe Raffaele vuole continuità. Il tecnico della Salernitana parla ai canali ufficiali del club in vista del derby con la Cavese: “Siamo reduci da una buon risultato e desideriamo dare continuità. Ci teniamo molto alla prossima sfida, è comunque un derby sentito e vogliamo continuare sulla scia di martedì sera mettendo in campo lo stesso tipo di atteggiamento e una prestazione di grande livello. Ci aspetta una partita decisamente impegnativa. La Cavese è una squadra che sta dimostrando di essere sempre sul pezzo, molto dinamica e ben messa in campo. Per questo motivo servirà una grande prestazione da parte nostra, anche di grande sacrificio, oltre che di qualità tecnica”.

Tra i dubbi di formazione anche Achik: “Ci aspetta la terza partita ravvicinata nel giro di pochi giorni, dovremo necessariamente fare delle valutazioni sulle condizioni di alcuni calciatori usciti un po’ acciaccati dalla gara contro il Casarano. Achik, ad esempio, è tra questi. È in dubbio, solo domani sarà presa una decisione sul suo impiego o meno. Purtroppo dobbiamo registrare anche l’infortunio di Carriero. Dovremo fare a meno di lui e ci dispiace molto. La sua è un’assenza importante, dato che nelle ultime partite stava crescendo tanto e stava entrando in piena condizione. Portiamo con noi domani tra i convocati anche Cabianca per fargli tornare a respirare aria di partita con i compagni ma voglio essere chiaro: non è ancora pronto per essere impiegato, serve ancora qualche giorno. Sono contento però dell’attaccamento che lui e tutti i ragazzi stanno dimostrando ancora una volta”.