Il Parco di Paestum e Velia presenta il biglietto "eterno": ecco come funziona Consentirà di entrare per tutta la vita nei siti culturali: il primo ticket donato a Mattarella

Il primo "biglietto eterno" sarà donato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un gesto dal forte valore istituzionale che ribadisce il ruolo del patrimonio culturale come bene pubblico condiviso e fondamento dell’identità nazionale. Il Parco Archeologico di Paestum e Velia ha presentato - primo sito culturale in Italia - l'iniziativa che prevede un ticket perpetuo.

"Aeternum" sarà disponibile in 100 esemplari numerati, al costo di 250 euro. Ogni biglietto è personale e nominale, custodito in un cofanetto dedicato e realizzato in lamina placcata color oro, a sottolinearne la natura simbolica e la volontà di durare nel tempo.

Lo spot: “L’arte di essere immortali”

A supporto del progetto è stato realizzato lo spot “L’arte di essere immortali”, prodotto con l’agenzia Postilla e ambientato tra i due Parchi. Il racconto visivo affronta temi come il coraggio, il tempo e la memoria, invitando a vivere il patrimonio culturale senza fretta, tornando e ritornando per costruire un rapporto profondo con i luoghi.

“Con Aeternum abbiamo scelto di raccontare l’eternità con i linguaggi del presente”, spiega Anna Ciao, CEO di Postilla. “Non è solo una modalità di accesso, ma un gesto simbolico che trasforma la visita in un patto personale con la storia”.

Un modello nuovo per il futuro della cultura

Con "Aeternum", Paestum e Velia aprono la strada a un modello innovativo di fruizione culturale, in cui i luoghi non sono semplicemente visitati, ma riconosciuti come parte del proprio tempo e della propria crescita personale.

"Aeternum è un progetto di grande valore simbolico e culturale, in quanto rafforza il legame tra i Parchi archeologici di Paestum e Velia e le comunità, proponendo di considerare questi siti non come esperienze occasionali, ma come presenze costanti nelle vite di ciascuno – dichiara Roberto Vannata, dirigente del Servizio II della Direzione Generale Musei – Si tratta di un’iniziativa che interpreta in modo innovativo la missione pubblica dei musei e dei parchi archeologici, favorendo una relazione duratura e consapevole tra patrimonio e società e configurandosi come un invito a esplorare e costruire un legame nel tempo con i luoghi della cultura che compongono lo straordinario Sistema Museale Nazionale”.

“La realizzazione del biglietto Aeternum muove dal desiderio di costruire un legame profondo e indissolubile tra i visitatori e il nostro patrimonio, che non può esprimersi in una singola visita né esaurirsi in un abbonamento annuale, ma che riscopre questi siti come testimonianza concreta di una continuità che attraversa i millenni e che ci accompagna per tutta la vita. Aeternum costruisce una comunità nuova che riconosce alla storia di Paestum e di Velia una potenza tanto attuale quanto immortale, non solo come eredità del passato ma come guida per il presente e il futuro e che, proprio come ci insegna Tucidide, sceglie di “possedere” quella storia e il nostro patrimonio “per sempre”, afferma il Direttore dei Parchi, Tiziana D’Angelo.