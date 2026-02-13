Cavese-Salernitana, sale la tensione: rissa tra tifosi a Vietri sul Mare Momenti di violenza tra le due tifoserie a poche ore dalla sfida del Simonetta Lamberti

Un’attesa macchiata da un derby a metà senza tifosi della Salernitana al Simonetta Lamberti ma anche per alcuni episodi di violenza lontanissimi da quella che dovrebbe essere semplice rivalità calcistica. Cavese-Salernitana fa i conti con un prepartita bello caldo. Al di là dei proclami degli ultras metelliani a far da contraltare al clima di contestazione della tifoseria granata, nella nottata di ieri momenti di grandissima tensione a Vietri Sul Mare dove si sono registrati scontri tra membri delle due tifoserie. Una rissa in strada, con almeno una trentina di persone protagoniste. L’episodio è diventato virale sul web con un video che immortala lo scontro tra le due fazioni. Indagano anche gli inquirenti, a caccia di immagini per individuare i protagonisti di un momento che segna il lungo prepartita tra Cavese e Salernitana, in programma domani alle ore 14:30.