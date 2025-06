«Voi dovete solo succhiare…chupa chups», bufera sul sindaco di Giffoni V.Piana La frase pronunciata in Consiglio comunale, Borrelli: «Volgarità, si scusi»

È polemica a Giffoni Valle Piana per una frase proferita dal sindaco Antonio Giuliano durante la seduta del Consiglio comunale. «Voi dovete solo succhiare… chupa chups», ha detto il primo cittadino, rivolgendosi all'opposizione. Parole che hanno sollevato un fiume di critiche e polemiche e sulle quali si è soffermato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato anche il video.

«Una parentesi vergognosa che identifica la dimensione culturale e morale di chi esprime concetti densi di una assoluta ignoranza e mediocrità proprio mentre esercita il proprio ruolo di pubblico ufficiale - afferma sui social il deputato Borrelli -. Il comportamento del primo cittadino è davvero imbarazzante sia per i contenuti che per il luogo in cui certi concetti sono stati espressi. Un linguaggio da marciapiede non può essere utilizzato durante la seduta del Consiglio comunale, il frasario indegno del sindaco non fa onore al Paese e ai suoi cittadini. Mi aspetto delle scuse pubbliche, il minimo che si possa fare davanti a tanta volgarità», ha concluso il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.