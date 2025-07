Università di Salerno, quorum superato: D'Antonio sarà il nuovo rettore Domani seconda giornata di voto ma il risultato appare scontato, gli auguri di Cirielli

Sarà Virgilio D'Antonio il nuovo rettore dell'Università degli Studi di Salerno. Nonostante le urne siano ancora aperte (si vota fino alle 18 del 3 luglio), il risultato è ormai sancito. Nel primo giorno di voto è stata ampiamente superata la soglia del 50%+1 degli aventi diritto. Dalla seconda elezione si viene eletti con la maggioranza assoluta (50%+1 dei votanti). D'Antonio, dopo i ritiri di Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Alessandra Petrone, E Carmine Vecchione era l'unico aspirante in campo.

.«Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro al professor Virgilio D’Antonio, eletto nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. La sua affermazione rappresenta un momento di rinnovamento importante per un Ateneo che ha un ruolo strategico nella formazione dei giovani e nello sviluppo culturale, economico e sociale della Campania».

Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

«Auspichiamo un lavoro che metta al centro, innanzitutto, gli studenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica, dei servizi e delle opportunità di crescita professionale. L’Università deve tornare a essere un punto di riferimento libero e meritocratico per le nuove generazioni, in grado di dialogare con il territorio e contribuire al rilancio del Mezzogiorno. Apprezziamo in particolare la coerenza dimostrata dal nuovo Rettore con le parole di discontinuità pronunciate fin dal primo momento: un segnale chiaro di apertura verso una gestione trasparente, inclusiva e realmente orientata al bene comune della comunità accademica e della nostra regione», ha concluso Cirielli