Salerno, approvato il nuovo Ccnl delle Attività Ferroviarie "Risultato di una lunga e complessa trattativa nazionale"

"Si sono conclusi tre giorni di intensa partecipazione democratica, che hanno segnato un passaggio fondamentale per il nostro settore: il referendum sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie.

I dettagli

A Salerno, il 77% dei voti espressi ha approvato il nuovo CCNL, confermando con forza la volontà collettiva di riconoscere e rafforzare i diritti, la professionalità e la dignità del lavoro ferroviario".

A chiarirlo Carmen Morra, Segretaria Provinciale Filt Cgil Salerno che continua: "Un ringraziamento sentito va a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori – ferrovieri, ferroviere e personale degli appalti – che con attenzione, senso di responsabilità e impegno hanno partecipato al voto. La loro adesione è espressione concreta di una comunità consapevole e attiva, protagonista delle scelte sindacali che plasmano il futuro del comparto.



L’approvazione del contratto segna il risultato di una lunga e complessa trattativa nazionale, ma soprattutto rappresenta una conquista condivisa che valorizza le competenze, rafforza le tutele e pone le basi per affrontare con determinazione le sfide future del settore.



La grande partecipazione a Salerno è motivo di orgoglio per tutta la nostra categoria e per la Filt Cgil: è la conferma che il lavoro ferroviario ha ancora la forza di incidere, di aggregare, di avanzare.



A tutte e tutti, grazie per esserci stati. Andiamo avanti, unite e uniti, con lo stesso spirito", ha concluso Carmen Morra.