FOTO. Salerno, materasso da barca sull'arenile: bagnanti in rivolta Migliora la qualità delle acque ma si moltiplicano i casi d'inciviltà

Rispetto ai giorni scorsi, a Salerno il mare è tornato ad un livello accettabile. Ma non mancano episodi d'inciviltà che rischiano di compromettere il lavoro che - su più fronti - si sta mettendo in campo per valorizzare la risorsa mare nel capoluogo di provincia. In mattinata, come testimonia la segnalazione inviata alla redazione di Ottopagine e Ottochannel, sulla spiaggia libera della Baia, tra Salerno e Vietri sul Mare, è arrivato un materassino da barca.

Un episodio che conferma l'inciviltà di cui, molto spesso, si rendono protagonisti i fruitori d'imbarcazioni da diporto. Un settore che, specie nei fine settimana, fa registrare un aumento indiscriminato e che, secondo il Comune di Salerno, acuisce il fenomeno delle chiazze che, in alcune giornate, "colora" il mare di Salerno. La Capitaneria di Porto ha intensificato i controlli e, a più riprese, sta mandando messaggi di sensibilizzazione affinché i fruitori del mare possano rispettare le regole della navigazione, senza dimenticare il senso civico ed il rispetto, valori indispensabili per tutelare un bene di tutti.