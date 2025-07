Salerno, 80mila euro per la disinfestazione. Santoro: "Intervento necessario" L'esponente della Lega aveva denunciato la presenza di ratti e blatte in diversi quartieri

Il Comune di Salerno ha stanziato 80mila euro per interventi di santificazioni per topi e blatte. «Un intervento necessario per l’igiene e la salute pubblica», spiega Dante Santoro, consigliere comunale (Lega) del Comune di Salerno. «Una battaglia vinta - prosegue - dopo la recente segnalazione di problemi in diversi quartieri della città completamente invasi dalle blatte e dai ratti. Finalmente il Comune, dopo anni, stanzia i fondi necessari per garantire la salute pubblica e un'immagine di città più pulita e sicura. Vigileremo, come sempre, affinché tutto il territorio sia coinvolto e nessuna zona resti esclusa».