Asl Salerno migra il suo sistema informativo ospedaliero Va sulla infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN).

In linea con i principi della Strategia Cloud Italia, elaborata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e dei Regolamenti dell'Agenzia per la Cybersecurity Nazionale (ACN), l’Asl Salerno migra il suo sistema informativo ospedaliero (SIO) sulla infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN).

I dettagli

Grazie agli sforzi della UOC Servizio Informativo Aziendale e attraverso la cooperazione del Data Center “on-prem” con il PSN la migrazione è avvenuta nel modo meno “invasivo” possibile, progressivamente con il transitare da una infrastruttura all’altra delle piattaforme applicative (pronto soccorso, sistema ADT, laboratorio analisi, sistema immuno-trasfusionale, anatomia patologia, ecc.).

I vantaggi offerti dalla migrazione sono una maggiore sicurezza, una migliore performance nonché una maggiore disponibilità ed il passaggio ad una dimensione eco-friendly.

Entro il prossimo mese di settembre sarà attivata anche la seconda region per la soluzione cloud scelta: si implementerà così una completa fault tolerance per il SIO.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sulla base della complessità e della dimensione dei nostri sistemi informativi, ha finanziato, utilizzando fondi PNRR (M1C1 1.1), questa attività di migrazione con circa 3,4 mln€.

Di questa somma saranno corrisposti ai fornitori circa 500k€ mentre circa 2,9 mln€ per le economie che rientreranno nella disponibilità del Bilancio ordinario aziendale per ulteriori investimenti.