De Luca, Ibm ha vinto gara per realizzare la Quantum Valley all'Unisa Un centro di pc quantistici nel campus di Salerno con 100 milioni investiti dalla Regione

"Si è conclusa oggi la gara per la Quantum Valley, che è stata vinta dalla Ibm".

L'annuncio

Lo ha annunciato il govrnatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua diretta Facebook. "Stiamo per realizzare - ha spiegato De Luca - un centro di pc quantistici nel campus universitario di Salerno con 100 milioni investiti dalla Regione. Hanno partecipato grandi gruppi al bando, e la gara è stata aggiudicata alla Ibm che in 6 mesi dovrà fornire le attrezzatture tecnologiche per far partire la Quantum Valley.

Non c'è in Italia una struttura di quantum computing come quella che stiamo realizzando in Campania".