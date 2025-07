Omicidio Vassallo, il procuratore Borrelli ascoltato in commissione Antimafia Bicchielli: dalla guida dei pm parole di fondamentale importanza

Il comitato "Sistema Cilento e omicidio Vassallo" della commissione Antimafia, presieduto dal deputato Pino Bicchielli (Noi moderati), ha svolto oggi a Roma, alla Camera, l'audizione del procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli (in foto).

"Le parole del Procuratore Borrelli sono state di fondamentale importanza, utili e preziose per il lavoro del Comitato, che sta conducendo un'indagine approfondita sulle eventuali infiltrazioni delle organizzazioni criminali sul territorio e sull'omicidio del sindaco Angelo Vassallo - ha detto Bicchielli al termine dei lavori, durati un'ora e trenta circa, che hanno visto la partecipazione attiva dei rappresentanti di tutte le forze politiche componenti del comitato, come riferisce una nota -. I temi trattati durante l'audizione sono stati estremamente rilevanti e delicati, tanto che si è deciso di secretare la seduta per garantire la massima riservatezza e protezione delle informazioni discusse".