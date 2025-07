De Luca: stiamo completando lavoro disinquinamento del Sarno La balneabilità del Golfo di Napoli è un altro miracolo

"Stiamo completando il lavoro di disinquinamento del fiume Sarno e abbiamo già risultati che ci incoraggiano. La balneabilità del Golfo di Napoli è un altro miracolo che dobbiamo completare, perchè stiamo lavorando contemporaneamente, oltre che sul versante Agro, sul versante Vesuviano, dove sono in corso lavori di realizzazione di reti fognarie e collettamento a Torre del Greco, anche lì con investimenti per decine di milioni di euro". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Scafati, presso l'area di cantiere situata in via del Polverificio, dove è stato raggiunto l'obiettivo dell'eliminazione dello scarico di via Diaz, nell'ambito dei lavori alla rete fognaria compresi nel programma Energie per il Sarno.

I dettagli

"Un altro dei problemi che abbiamo dovuto affrontare era quello della bollettazione", ha spiegato De Luca. "Abbiamo fatto anche qui un miracolo. Tutto sommato abbiamo cercato di mantenere, come dire, un calmieramento anche della bollettazione perché altrimenti avremmo avuto problemi, anche se c'era tutta la serie di figli di buona donna che non pagavano a prescindere. Comunque sia, abbiamo fatto un lavoro di organizzazione complessiva". "Adesso - ha concluso - dobbiamo fare gli ultimi passi e mi auguro ovviamente di poter completare tutto. Seguiremo in ogni caso l'evoluzione di questo progetto, cercheremo di dare una mano ovviamente perché si risolvano le questioni fondamentali per le nostre comunità".

Un lavoro sinergico che vede in campo Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania illustrato alla stampa, questa mattina, nell'area di cantiere. "Collettiamo in fognatura i reflui di oltre 36mila abitanti residenti. Ormai il risanamento del fiume Sarno è completato, ci ha dato una grande mano la Regione Campania che ha creduto in Gori e crede in questo territorio e ovviamente anche l'Ente Idrico Campano", ha detto il presidente di Gori Sabino De Blasi.

"In questa vicenda c'è stata grande collaborazione e sinergia e ascolto, da parte nostra, delle esigenze del territorio e anche grande disponibilità di tutti gli enti e dei Comuni interessati e degli stessi cittadini". Ha parlato di "un cambio di rotta fondamentale, di un lavoro svolto in silenzio nel corso degli anni insieme alla Gori, alla Regione Campania" il presidente di Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

"I cantieri sono tutti aperti e in attività perché riteniamo si debba raggiungere l'obiettivo bonifica completa dei 113 scarichi incongrui all'interno del reticolo idrografico. Ad oggi siamo a 69 scarichi chiusi, ne chiuderemo a breve altri a Gragnano, altri ad Ottaviano ed entro settembre contiamo di superare l'asticella degli 80 scarichi chiusi. Entro fine anno contiamo di arrivare a 113 e di dichiarare finalmente vinta questa battaglia di dignità di chi abita lungo le coste e le sponde del fiume".

Per Raffaele Coppola, coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell'Ente Idrico Campano, "Prosegue senza sosta il nostro lavoro di bonifica del fiume Sarno. Questo non vuol dire solo rispetto per l'ambiente o solo sostenibilità. Ma vuol dire stravolgere in senso positivo le sorti di un territorio. Oggi la città di Scafati, ma tutto il bacino idrografico del fiume Sarno, sta vivendo una nuova primavera, una nuova speranza verso un futuro di cambiamento che, grazie al lavoro dell'Eic e alla Gori e alla Regione Campania, stiamo portando a compimento".

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha affermato: "Noi che viviamo la vicenda del fiume Sarno come un grande dramma che diventa ancora di più un dramma nel periodo estivo, vogliamo che rappresenti la grande opportunità per questa città anche alla luce della vicinanza del Polverificio borbonico, alla vicinanza con Pompei che ci può proiettare da un punto di vista socio economico verso una nuova economia. Il Sarno non più come il fiume più inquinato d'Europa ma come grande risorsa per questo paese".