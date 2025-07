Salerno, la Regione pensa al Palatulimieri. Avella: "Risultato storico" "L’appello nostro e di tutto il mondo sportivo salernitano è stato raccolto dal governatore"

"Esprimo soddisfazione per la dichiarazione del governatore De Luca circa l’impegno della Regione Campania a rimodulare il progetto del nuovo campo Volpe in favore della ricostruzione di un nuovissimo e moderno Palatulimieri, dato che l’attuale struttura dovrà essere inevitabilmente abbattuta". Lo ha detto il presidente della commissione Sport al Comune di Salerno, Rino Avella.

"Mesi di lavoro istituzionale - in Commissione Sport, in Consiglio Comunale e direttamente con la Regione attraverso il presidente Mimmo De Maio della Commissione Urbanistica - hanno portato ad un risultato storico. L’appello nostro e di tutto il mondo sportivo salernitano è stato raccolto dal governatore. Salerno non perderà il suo Palatulimieri", ha concluso l'esponente del Partito Socialista Italiano.