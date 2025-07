Ferrante: "Con nuovo nome scalo Salerno spicca il volo, ora sprint sulla metro" "Non è solo un passaggio simbolico ma un atto concreto di rilancio"

“Il cambio ufficiale di denominazione dell’aeroporto di Salerno, che rende omaggio anche alla costa cilentana, non è solo un passaggio simbolico ma un atto concreto di rilancio dello scalo che farà sempre più da volano allo sviluppo turistico, economico e sociale. È il frutto di un percorso che parte da lontano e guarda al futuro, un traguardo storico per il quale ho lavorato con determinazione fin dall’inizio del mio mandato nella consapevolezza delle enormi potenzialità di crescita della provincia salernitana.

Con il nuovo nome ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ lo scalo è pronto a spiccare il volo e, con esso, l’intero territorio”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno. “Questo è un giorno di svolta che - aggiunge - rafforza il legame funzionale dell’aeroporto con tutto il territorio provinciale e, includendo nel nome entrambe le aree costiere, ne raddoppia la capacità attrattiva. Mai come in questo caso, l’unione fa la forza. Valorizzare anche il Cilento accanto alla Costa d’Amalfi incrementa la competitività dello scalo ma risponde anche ad un desiderio sentito e condiviso dalla comunità cilentana che, sin da quando ho assunto il mio incarico, ho voluto raccogliere per dare la giusta visibilità e dignità anche ad essa e alle aree interne. Come Mit abbiamo investito sullo sviluppo dell’aeroporto, che continua a registrare numeri da record, e continueremo a lavorare per la sua crescita.

Ora l’obiettivo è accelerare sul completamento della metropolitana di Salerno, un’opera che seguo con grande attenzione affinché lo scalo sia pienamente integrato nella rete trasportistica del territorio in un’ottica di intermodalità. I primi 3 km, ricompresi nel Pnrr, saranno ultimati per giugno 2026 mentre i successivi 6 km entro il 2027. In prospettiva, con la possibilità di prolungare la metro fino alla connessione con la nuova linea ad alta velocità Salerno - Reggio Calabria, altra infrastruttura strategica su cui il mio impegno è massimo, si potrà aprire una vera e propria rivoluzione nei collegamenti della Campania e di tutto il Mezzogiorno. Oggi dimostriamo che questo territorio può avere ambizioni più grandi di quanto hanno prospettato le politiche miopi del passato: per Salerno, l’aeroporto ’Costa d’Amalfi e del Cilento’ - conclude Ferrante - rappresenta un emblema di riscatto, di rinascita e di rinnovato orgoglio”.