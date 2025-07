Pessolano (Oltre), sicurezza stradale: "Interventi più decisi sul Lungomare" "Si punti su controllo della velocità e preselezione semaforica"

“La situazione precaria della sicurezza stradale in Lungomare Marconi resta un nodo irrisolto: è dovere dell’amministrazione intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori sinistri e garantire una transitabilità sicura della strada ai nostri concittadini”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano.

I dettagli

“Gli incidenti stradali avvenuti negli ultimi anni - in alcuni casi anche mortali - sono davvero troppo numerosi e frequenti per un' arteria urbana: è necessario puntare sulla prevenzione per garantire un cambio di passo. I risultati, finora, però, sono molto scarsi. Innanzitutto l’ annunciato controllo elettronico della velocità è stato portato avanti soltanto saltuariamente, e nelle ore diurne, quando in realtà è di notte che avviene la maggior parte delle violazioni dei limiti. Inoltre, il nuovo impianto semaforico posto lungo la strada non incrementa la sicurezza stradale ma, anzi, peggiora ulteriormente la situazione e incrementa il congestionamento del traffico.

In particolare, la svolta su via Centola, possibile anche per chi giunge da Torrione, non è regolamentata adeguatamente, con conseguenti ricadute negative sul rischio di sinistri: è necessario - e in tal senso rivolgo un invito all’assessore alla Mobilità a interessarsi della questione - definire la preselezione semaforica, proprio come avviene all'altezza dell'incrocio sito in corrispondenza della Piscina Vitale, rendendo possibile, distintamente, agli automobilisti, sia la svolta verso la traversa interna che, naturalmente, la possibilità di proseguire verso Pastena”. “Sono necessarie ulteriori misure per migliorare le condizioni di una delle strade più trafficate della nostra città - conclude Pessolano - L’amministrazione si attivi per dare una vera svolta, che ad oggi i cittadini ancora attendono e che non possono continuare a pagare sulla propria pelle”.