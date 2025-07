Ruggi, Fp Cgil: sblocco concorsi medici del pronto soccorso "Svolta dopo le nostre denunce"

"Una prima risposta concreta alle criticità da noi sollevate lo scorso 11 luglio arriva oggi con l’approvazione, da parte dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, della delibera per l’indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 10 posti da dirigente medico nella disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza – Area Medica e delle Specialità Mediche", a dirlo Antonio Capezzuto Segretario Generale FP CGIL Salerno.

I dettagli



"Un passaggio fondamentale - continua Capezzuto - e da noi fortemente richiesto, che va nella direzione del rafforzamento dell’organico del Pronto Soccorso, struttura strategica per tutta la provincia in quanto DEA di II livello. Il pronto soccorso del Ruggi, da mesi in forte affanno per i sovraccarichi assistenziali, ha urgente bisogno di personale medico per garantire sicurezza e qualità delle cure. L’attivazione di questo concorso rappresenta un primo passo nella giusta direzione, che deve ora tradursi in tempi rapidi e procedure efficaci.



Nei giorni scorsi è inoltre giunta la firma della delibera di nulla osta in uscita per otto operatori socio-sanitari (OSS) vincitori di mobilità verso l’ASL Napoli 3 Sud. Un atto atteso e necessario, che consente a questi lavoratori di proseguire legittimamente il proprio percorso professionale e che abbiamo sollecitato affinché si evitassero gravi danni individuali e disservizi organizzativi.

La FP CGIL Salerno continuerà a seguire da vicino l’evoluzione di entrambe le vicende e a sostenere ogni azione utile per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e il corretto funzionamento del servizio sanitario pubblico".