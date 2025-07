Salerno, Piazza Cavour: al via i lavori di riqualificazione Il Comune: "Procederemo a ritmi serrati"

Partono oggi i lavori di riqualificazione in Piazza Cavour a Salerno, si procederà al ripristino dell’area.

La nota del Comune

"Le evoluzioni del giudizio civile in corso con la ditta aggiudicataria dell’intervento hanno consentito al Comune di Salerno di procedere finalmente alla sistemazione dell'area. I lavori procederanno in tempi serrati con l’obiettivo di restituire alla fruizione collettiva un’area per troppo tempo sottratta alla cittadinanza".