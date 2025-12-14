"Balla coi lupi project": l'iniziativa della GAI nel Parco del Cilento Il presidente D'Acunto: in campo per coniugare tutela ambientale e serenità delle comunità locali

Un nuovo modello di convivenza tra uomo e lupo nel cuore del Cilento. La Guardia Agroforestale Italiana annuncia il lancio del “Balla Coi Lupi Project”, un programma innovativo dedicato alla tutela del lupo e alla promozione di una convivenza equilibrata con le comunità locali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il progetto nasce dall’esigenza di affrontare in modo strutturato le nuove dinamiche che interessano la presenza del lupo sul territorio: avvistamenti sempre più frequenti, interazioni con gli allevamenti, richiesta di informazioni da parte dei cittadini e crescente interesse del mondo turistico verso la fauna selvatica. “Balla Coi Lupi Project” propone un approccio moderno, basato su scienza, prevenzione, educazione e partecipazione attiva delle comunità.

Un progetto, cinque assi strategici

Il programma si articola in cinque macro-aree, denominate simbolicamente “Danze”, che rappresentano le diverse forme di relazione tra uomo e lupo:

1. La Danza Silenziosa – Monitoraggio scientifico avanzato

Raccolta dati tramite fototrappole, droni ecologici, analisi genetiche e modelli GIS per definire la presenza, la dinamica dei branchi e lo stato degli habitat.

2. La Danza Protettiva – Prevenzione per allevatori e aziende agricole

Distribuzione di recinzioni elettrificate, cani da guardiania e supporto tecnico personalizzato per ridurre i danni al bestiame in modo efficace e non invasivo.

3. La Danza della Conoscenza – Educazione e sensibilizzazione

Laboratori per le scuole, incontri pubblici, pannelli informativi, video divulgativi e attività di ecoturismo guidate da esperti.

4. La Danza del Dialogo – Comunicazione con cittadini e visitatori. Una linea diretta per segnalazioni, un’app dedicata, formazione delle guide escursionistiche e campagne informative per promuovere comportamenti corretti nella natura.

5. La Danza Operativa – Formazione interna e collaborazione territoriale. Corsi specialistici per operatori GAI e tavoli tecnici permanenti con enti pubblici, allevatori, associazioni naturalistiche e istituti di ricerca.

Gli obiettivi

- Proteggere il patrimonio faunistico del Cilento.

- Ridurre i conflitti tra lupo e attività umane.

- Offrire strumenti concreti agli allevatori.

- Sensibilizzare cittadini e turisti verso una corretta fruizione del territorio.

- Rafforzare la rete istituzionale dedicata alla gestione della fauna selvatica.

Una nuova narrazione del lupo

“Balla Coi Lupi Project” rappresenta una svolta culturale: dal lupo come minaccia al lupo come valore, parte integrante dell’identità naturale del Cilento e risorsa per un ecoturismo responsabile. Con il suo stile comunicativo moderno ed emozionale, il progetto vuole avvicinare le persone alla natura, raccontando il mondo selvatico con rispetto, rigore scientifico e sensibilità.

“Con questo progetto vogliamo coniugare tutela ambientale e serenità delle comunità locali. Il lupo è un elemento fondamentale dell’ecosistema cilentano, e la convivenza è possibile grazie alla conoscenza, alla prevenzione e al dialogo”, spiega il presidente della Guardia Agroforestale Italiana Antonello D'Acunto.