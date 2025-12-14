Giffoni Sei Casali rende omaggio alla procuratrice Rosa Volpe Originaria della città dei Picentini, oggi guida la Procura di Firenze

È stato consegnato ieri, sabato 13 dicembre 2025, presso la Chiesa di San Martino Vescovo, il Premio San Martino alla procuratrice capo della Procura della Repubblica di Firenze, Rosa Volpe, originaria di Giffoni Sei Casali, già procuratrice generale a Salerno e prima donna a ricoprire tale incarico nella circoscrizione giudiziaria salernitana.

A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno.

La dottoressa Rosa Volpe è conosciuta a livello nazionale per aver diretto e seguito alcune tra le più rilevanti e complesse inchieste giudiziarie degli ultimi decenni, tra cui:

– il caso Elisa Claps;

– l’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, vicenda di forte impatto sull’opinione pubblica;

– importanti indagini su reti di medici responsabili di aborti illegali e su cartelli per l’assegnazione irregolare di appalti pubblici.

Quest’anno, su decisione unanime della Commissione, è stato conferito un premio per la categoria Junior. Il riconoscimento è andato all’alunna Elisa Della Medaglia.

“Lo scopo di questo evento - ha sottolineato il sindaco Munno - è quello di onorare quei cittadini che hanno contribuito al prestigio del nostro Comune in vari settori, quali quello professionale, sportivo, artistico e sociale, dimostrando e rappresentando valori di giustizia, solidarietà, sensibilità e disponibilità verso gli altri e la comunità”.

Questo il testo impresso sulla targa:

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale sono lieti ed onorati di conferire il Premio San Martino "Speciale" 2025 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze Rosa Volpe, figlia della nostra terra, quale attestazione e testimonianza dell'orgoglio di tutta la nostra Comunità e dell'apprezzamento nel confronti della sua persona, del suo grande spessore umano e dell'alto profilo professionale che ha caratterizzato e caratterizza la sua attività a tutela del cittadini, baluardo dei principi fondamentali di Legalità e Giustizia”.