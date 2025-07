Salerno, emergenza sicurezza: Celano scrive a sindaco, questore e prefetto "Non è più rinviabile un coordinamento più efficace tra le forze dell’ordine"

"Richiesta urgente di interventi per garantire la sicurezza nel centro cittadino". E l'oggetto di una lettera che il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Salerno, Roberto Celano ha inviato al prefetto Francesco Esposito, al questore Giancarlo Conticchio e al sindaco Vincenzo Napoli per chiedere maggiori controlli in città.

Egregi, con la presente intendo rappresentare ancora una volta il crescente allarme e la profonda preoccupazione della cittadinanza per l’ennesimo grave episodio di violenza urbana verificatosi nel cuore della città. Nel pomeriggio del 28 luglio, in pieno centro, su Corso Garibaldi nei pressi dell’ex Palazzo di Giustizia, un individuo - presumibilmente armato di coltello - ha seminato il panico aggredendo verbalmente e minacciando una coppia, tra cui una donna in evidente stato di gravidanza, sotto gli occhi attoniti di numerosi passanti.

Solo il tempestivo intervento di alcuni agenti della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Tuttavia, il

responsabile è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Questo ennesimo episodio conferma l’esistenza di una vera e propria emergenza sicurezza in città, da tempo oggetto di mie ripetute denunce, purtroppo rimaste finora prive di risposte concrete da parte delle Istituzioni comunali.

Alla luce di quanto accaduto, si rende, a mio parere, urgente e non più rinviabile un coordinamento più efficace tra le forze dell’ordine e un piano straordinario di

intervento per ripristinare un clima di sicurezza e legalità sia nel centro cittadino che nelle aree più periferiche, laddove maggiormente si percepisce un sentimento di insicurezza.

Pertanto, chiedo formalmente:

L’intensificazione della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, anche in orario notturno; L’attivazione di presidi fissi e mobili della Polizia Municipale dislocati nei punti più sensibili della città; L’installazione e/o potenziamento del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, con accesso tempestivo alle immagini da parte delle autorità competenti; Maggiore controllo nelle aree pedonali e nei luoghi ad alta densità di passaggio, dove si moltiplicano segnalazioni di risse, minacce e presenze sospette.

Sono richiesti interventi immediati e strutturali, in grado di dare risposte concrete alle istanze legittime dei cittadini, che oggi si sentono sempre più soli e abbandonati in una città che rischia di perdere la propria serenità. Fiducioso in un pronto riscontro, resto a disposizione per un eventuale incontro volto

a condividere proposte e azioni concrete per la sicurezza della nostra comunità".