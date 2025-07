VIDEO. Piazza Cavour e metropolitana, a Salerno si accelera per le grandi opere Le parole dell'assessore Dario Loffredo e del consigliere regionale Luca Cascone

Ha preso il via questa mattina l'intervento di riqualificazione in Piazza Cavour a Salerno. Un lavoro atteso da anni e che, dopo un lungo iter giudiziario, consentirà di ripristinare la situazione nell'area antistante il Palazzo della Provincia. Si provvederà al ripristino con la sistemazione della pavimentazione, delle aiuole e del verde pubblico.

Le evoluzioni del giudizio civile in corso con la ditta aggiudicataria dell’intervento hanno consentito al Comune di Salerno di procedere finalmente alla sistemazione dell'area. I lavori procederanno in tempi serrati con l’obiettivo di restituire alla fruizione collettiva un’area per troppo tempo sottratta alla cittadinanza.

A presenziare all’apertura del cantiere c’erano il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore ai Lavori pubblici Dario Loffredo, oltre al consigliere regionale Luca Cascone che ha parlato degli interventi in corso al sottopasso di via Santissimi Martiri e delle opere che consentiranno di realizzare il prolungamento della metropolitana.