Ferragosto: a Salerno gli autobus non si fermano Cisl e Cgil: "Segnale positivo, ma ora serve una riorganizzazione strutturale del trasporto"

"Anche quest'anno, a Salerno il servizio di trasporto pubblico sarà garantito anche il 15 agosto, giornata in cui tradizionalmente i mezzi si fermano in gran parte del Paese. La decisione dell’Amministrazione comunale di assicurare le corse sulle linee 5 (Zona Industriale – Via Ligea) e 19 (Via Vinciprova – Via Croce), formalizzata con apposita determina dirigenziale, rappresenta un segnale di attenzione verso la mobilità urbana e le esigenze di chi, anche nei giorni festivi, vive e lavora in città". Lo affermano in una nota la Filt Cgil e la Fit Cisl Salerno.

"Come FILT CGIL e FIT CISL Salerno esprimiamo apprezzamento per questa scelta, che rompe una consuetudine ormai datata e va nella direzione di un trasporto pubblico più accessibile, inclusivo e continuo. Tuttavia, riteniamo che questa iniziativa non possa restare un episodio isolato, ma debba rappresentare l’avvio di una più ampia e profonda riorganizzazione del servizio, soprattutto in vista dell’affidamento dei servizi minimi attraverso il bando di gara regionale. In questo quadro, chiediamo che la riprogrammazione del trasporto urbano tenga conto di tre priorità: ottimizzazione delle frequenze sulle linee esistenti; potenziamento delle corse nelle fasce mattutine e serali, oggi spesso carenti; valorizzazione delle tratte strategiche, migliorando le connessioni con stazioni, nodi intermodali e aree periferiche".

"Una riorganizzazione strutturale, infatti, deve essere funzionale a garantire il pieno diritto alla mobilità per tutti i cittadini, superando logiche emergenziali e rispondendo in modo strutturato ai bisogni del territorio. Un trasporto pubblico moderno non può fermarsi ai gesti simbolici: servono investimenti, una pianificazione lungimirante e un modello stabile, integrato e orientato alla qualità del servizio. Come organizzazioni sindacali continueremo a vigilare e ad avanzare proposte concrete, con la convinzione che la mobilità è un diritto universale, non un privilegio stagionale".