Lavori sul raccordo Salerno-Avellino, il Codacons diffida Anas: "Sono un incubo" "Stanno causando code chilometriche, rallentamenti cronici e disagi quotidiani"

Il Codacons Campania ha inviato una formale diffida ad ANAS S.p.A., e ha chiesto alle Prefetture di Salerno e Avellino di individuare soluzioni rapide ed efficaci per risolvere la gravissima situazione che interessa da mesi il tratto autostradale Salerno – Avellino, divenuto un vero e proprio incubo per migliaia di automobilisti e utenti della strada.

Il Codacons sottolinea come "i lavori di manutenzione avviati già dalla scorsa estate stiano proseguendo senza una comunicazione trasparente e puntuale alla cittadinanza riguardo ai tempi di conclusione e all’impatto effettivo sulla viabilità". "Il restringimento della carreggiata e la chiusura parziale della sede stradale in vari punti stanno causando code chilometriche, rallentamenti cronici e disagi quotidiani, soprattutto in un periodo come quello estivo in cui il traffico veicolare raggiunge picchi significativi".

Il presidente del Codacons Campania, Matteo Marchetti dichiara: “La situazione è divenuta insostenibile e comporta potenziali rischi per la sicurezza stradale, oltre a pesanti ricadute sull’efficienza dei trasporti pubblici e privati. Non è accettabile che un’infrastruttura così strategica venga gestita con tale opacità e mancanza di pianificazione". Il Codacons continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, raccogliendo le segnalazioni degli utenti e intervenendo in tutte le sedi competenti per garantire il rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti della strada.