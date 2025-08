Sicurezza a Salerno, Loffredo: "Più divise e più risorse dal Ministero" "Noi abbiamo fatto la nostra parte per l'assunzione di 54 vigili urbani"

"La nostra città ha una conformazione tale che i luoghi sensibili sono ben noti a tutti. Alcuni problemi di microcriminalità, che si sono verificati ultimamente, potrebbero essere tranquillamente risolti potenziando i controlli delle forze dell'ordine", a scriverlo in un post sui social è l'assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo.

L'appello

"Da parte nostra - continua Loffredo - con l'assunzione di altri 54 vigili urbani, abbiamo dato un contributo importante. Ma da soli, gli agenti della polizia municipale, non bastano. Sarebbe invece auspicabile un coordinamento interforze per fare fronte a una problematica che, secondo me, ha più a che vedere con l'emergenza povertà che con la malavita nel senso stretto del termine.

Questo non significa abbassare la guardia, né tantomeno criticare l'operato di polizia e carabinieri, che dimostrano quotidianamente il loro impegno, ma invitare il ministero dell'Interno a fare la propria parte, con piu divise e risorse".