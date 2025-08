Europa Verde Salerno, accesso alle spiagge a Salerno: un Diritto Negato "Da Mercatello a Torrione la situazione non cambia"

L'avvocato Dario Barbirotti, portavoce provinciale di Europa Verde Salerno, denuncia ancora una volta la grave situazione riguardante l'accesso alle spiagge cittadine.

Dopo aver sollevato il caso dell’area di Mercatello, è il turno del litorale di Torrione, che risulta privo di adeguati accessi al mare. In un video pubblicato sulle sue pagine social, l’avv. Barbirotti documenta una delle principali problematiche che affliggono il nostro litorale: non esistono accessi ogni 200 metri, come prevede la normativa vigente, e l'unico varco disponibile si trova a circa 500 metri, con condizioni di degrado e difficoltà di accesso dovuta all’incuria e alla spazzatura.

“La legge nazionale 39/2001 e il decreto legislativo 2010/152 prevedono esplicitamente che su ogni tratto di litorale ci sia un accesso pubblico ogni 200 metri, garantendo così il diritto di accesso al mare per tutti. Purtroppo, la realtà che riscontriamo a Salerno è ben diversa, così da penalizzare non solo i residenti, ma anche i turisti, che si trovano di fronte a una situazione di non fruibilità .

I pochi varchi presenti sono in condizioni di totale degrado e non consentono la discesa a tutti", ha dichiarato l’avvocato Barbirotti. Europa Verde Salerno, che si è attivata da sempre nella denuncia di simili problematiche, invita i cittadini e non a segnalare problematiche simili del litorale attraverso le pagine social dell’avv. Dario Barbirotti, affinché il tema dell’accessibilità al mare venga affrontato con urgenza e concretezza.

"Chiediamo alla cittadinanza di documentare e segnalare qualsiasi situazione di inadeguatezza o disservizio, per rendere consapevoli i cittadini e dello stato in cui versa la spiaggia salernitana. L'accesso al mare è un diritto fondamentale, e non possiamo più tollerare questa indifferenza" ha concluso l’avv. Barbirotti. Avv. Dario Barbirotti Portavoce provinciale Europa Verde Salerno.