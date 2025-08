Codacons Campania: spiagge non a norma a Salerno, richiesta la chiusura “La situazione è scandalosa, abbiamo appena inoltrato la richiesta al comandante del porto"

“Mentre continuava la battaglia del Codacons per l'accesso al mare in via Generale Clark ci troviamo di fronte ad una situazione di una gravità estrema: le nuove spiagge a Salerno non sono a norma;

Chiesto al Neo comandante della Capitaneria di porto di Salerno di chiudere tutte le spiagge che sono state oggetto di lavori negli ultimi mesi perché mancano la condizioni di sicurezza;

I cittadini che hanno pagato per le cabine e per gli ombrelloni potranno chiedere la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni”. A Scriverlo in una nota il Codacons Campania.

L'attacco

“Il Codacons apprende oggi dalla stampa che il ripascimento a Pastena è una truffa, è pietrisco non sabbia: in commissione urbanistica il responsabile del procedimento conferma che il materiale non è quello previsto dal contratto e risultano addirittura assenti le certificazioni di qualità”.

Il Presidente del Codacons l'avvocato Matteo Marchetti dichiara “la situazione è scandalosa, abbiamo appena inoltrato la richiesta di chiusura di tutte le nuove spiagge al comandante del porto perché al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per i bagnanti: è naturale e viene da se che in caso di chiusura tutti coloro che hanno versato somme per cabine ed ombrelloni avranno diritto alla restituzione oltre al risarcimento di tutti i danni, ovviamente la procura dovrà accertare tutte le responsabilità penali ove esistenti”.