Salerno, al Marina d'Arechi l'estate da record dei superyacht Finora oltre 150 imbarcazioni di prestigio hanno scelto il porto turistico cittadino

Marina d’Arechi si conferma anche per l’estate 2025 come una delle destinazioni più attrattive nel Mediterraneo per il segmento dei superyacht, con una crescita ad oggi del 20%.

In questo primo scorcio di stagione, già oltre 150 imbarcazioni di prestigio, con lunghezze comprese tra i 30 e i 79 metri, hanno scelto il nuovo porto turistico della città di Salerno, riconoscendone il valore in termini di sicurezza, qualità dell’accoglienza e servizi dedicati.

Una stagione da record, segnata dalla presenza di vere e proprie icone della nautica internazionale: tra queste, il nuovissimo NYMPHEAS (79 m), uno dei superyacht più grandi consegnati nel 2025; il Motor Yacht WHEELS (75 m), simbolo di tecnologia e comfort; la celebre TITANIA (73 m), tornata per un doppio scalo; l’elegante KD (64 m); l’innovativo catamarano ARTEXPLORER (46,6 m), che unisce arte e navigazione, e molti altri. Tra i dati più interessanti registrati in questi primi 7 mesi la lunghezza media delle imbarcazioni pari a 40 metri e le numerose presenze ripetute, a conferma dell’elevato gradimento da parte di armatori ed equipaggi.

“La presenza costante e crescente dei grandi yacht a Marina d’Arechi – dichiara il presidente Agostino Gallozzi – premia il lavoro che abbiamo svolto in questi anni per posizionare con successo Salerno nel segmento del turismo nautico di alta gamma. Non è un caso: investiamo costantemente per offrire standard internazionali in termini di qualità, di sicurezza, servizi tecnici, accoglienza e riservatezza. Standard che, trainati dal segmento dei mega yachts, vengono messi a disposizione di tutta la clientela della marina. Siamo molto soddisfatti di aver sviluppato a Salerno un mercato che prima di Marina d’Arechi non esisteva e che oggi porta grande valore aggiunto al territorio anche in termini di occupazione”.

Tra i fattori più apprezzati dagli armatori: la qualità della infrastruttura, la sicurezza e privacy garantite, la disponibilità di servizi su misura per i grandi yacht, un supporto tecnico e logistico di alto profilo e la posizione strategica con accesso diretto alle Costiere Amalfitana e Cilentana.