Il salernitano Simone Capuano eletto nel consiglio generale ACI La soddisfazione del presidente Demasi

In occasione delle procedure elettorali conclusesi a Roma lo scorso 30 luglio, il presidente dell’Automobile Club Salerno - Vincenzo Demasi - esprime "viva soddisfazione per la elezione di Simone Capuano nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2025 – 2028".

"Simone Capuano, classe 1949, nato a Vietri sul Mare, è stato eletto in rappresentanza della Fisa - Federazione Italiana Scuderie automobilistiche - e con la sua lunga e qualificata esperienza in Aci continuerà a rappresentare, nell’importante organismo centrale dell’ACI, le esigenze, le istanze e le problematiche dello sport automobilistico in tutta Italia, senza dimenticare il territorio salernitano nel quale opera fattivamente collaborando appieno con l’Automobile Club Salerno, presso il quale è socio da oltre quarant’anni", l'omaggio di Demasi.